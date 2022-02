Lewis Hamilton "plus frais que jamais" avant "l'une des saisons les plus excitantes et intéressantes" depuis qu'il est en F1

Lewis Hamilton a entamé mercredi la première séance d'essais d'avant-saison de Formule 1 avec le moral regonflé à bloc. Le Britannique, qui visera cette année un huitième titre de Champion du Monde, a tenté de mettre de côté les événements du Grand Prix d'Abu Dhabi et préfère désormais ne plus aborder le sujet pour aller de l'avant.

"Je me sens plus frais que jamais, ce break m'a fait le plus grand bien : quand je suis arrivé mercredi matin, que je suis me baladé dans la pitlane et que j'ai découvert toutes les voitures différentes, je me suis dit qu'on allait vivre l'une des saisons les plus excitantes et intéressantes depuis que je suis en F1, s'est enthousiasmé Lewis Hamilton en conférence de presse. Ce sera intéressant de voir où chacun en est, et où nous, nous en sommes au début de la saison."

"Toutes les saisons sont excitantes, mais ces dernières années, les voitures n'étaient qu'une évolution de celles de la saison précédente, a repris le pilote Mercedes. Ici, tout est complètement neuf ! J'ai vu le design de notre nouvelle voiture évoluer au cours des derniers mois, et maintenant que je peux voir les autres, j'essaie de trouver ce qui est différent, j'essaie de comprendre pourquoi certaines équipes ont opté pour un certain design pour leurs pontons, leur aileron avant... C'est vraiment la plus excitante ! Et on n'a absolument aucune idée d'où on en est ! En plus, ces voitures ont pris beaucoup de poids, elles n'ont jamais été aussi lourdes. Je suis heureux de constater que tout se passe bien depuis le début des essais."