Lewis Hamilton n'en revient pas : "C'est comme si on venait de prendre un coup dans le ventre !"

L'Espagnol Carlos Sainz (Ferrari) s'élancera, dimanche, en pole position du Grand Prix de Belgique de Formule 1 sur le circuit de Spa-Francorchamps, devant le Mexicain Sergio Pérez (Red Bull). Lewis Hamilton (Mercedes) partira du 4e rang.

"J'ai essayé tous les paramètres possibles. On avait déjà essayé sur simulateur. La performance d'aujourd'hui, c'est le reflet de notre vraie performance. Ce que j'ai dit à la radio quand on m'a annoncé que j'étais à 1,7 secondes du meilleur temps ? Je ne peux pas vous le dire, je risque d'être vulgaire. C'était vraiment un choc. Durant la dernière course en Hongrie, on se battait pour la pole position et éventuellement pour la victoire. La course suivante, on se retrouve deux secondes derrière. C'est insensé", a analysé le Britannique à notre micro.