Lewis Hamilton fataliste après sa dixième place en Arabie Saoudite : "On est tellement lent... Beaucoup de boulot nous attend"

Quinzième sur la grille de départ en Arabie Saoudite après avoir été éliminé en Q1 samedi lors de la séance de qualification, Lewis Hamilton a réussi à terminer à la dixième place et à grappiller un point à l'arrivée de ce deuxième Grand Prix de la saison.

Le septuple Champion du Monde espère désormais pouvoir compter sur une Mercedes plus performante d'ici une dizaine de jours, en Australie.

"Je ne me sentais pas très à l'aise au volant de cette voiture samedi, et je ne m'attendais pas à ce que ce soit différent en course, a résumé Lewis Hamilton au micro de la RTBF. J'ai tout donné, mais il y a beaucoup de travail qui nous attend, on est tellement lent... Je n'arrivais pas à suivre le rythme de la Haas (de Kevin Magnussen, ndlr) en fin de course ! Je le répète, on a du boulot."