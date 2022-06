Lewis Hamilton et le marsouinage : "On doit choisir entre la performance et la sécurité... Ca ne devrait pas"

Et le pilote britannique d’approfondir sa pensée : "Depuis le début de ma carrière, je vois des équipes qui poussent les voitures à la limite. Et c’est logique. Mais je n’ai jamais vu qu’on pousse les voitures au niveau de la sécurité. On ressent une grosse douleur physique à la fin d’une course. On ne peut pas dire ‘Ok, on roule au maximum, tant pis pour la douleur, on va chercher des points pour le championnat’. On est dans une position où on doit choisir entre la performance et la sécurité. Ca ne devrait pas arriver ce genre de situations."

"Montréal, c’est un super circuit. J’espère que la voiture fonctionnera encore un peu mieux et qu’on affichera une bonne performance", a-t-il ensuite conclu, lui qui a décroché il y a quinze ans sa toute première victoire au Canada.