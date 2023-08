Lewis Hamilton balaie les rumeurs de départ ou de retraite : le septuple Champion du Monde prolonge chez Mercedes jusqu'en 2025

Lewis Hamilton, septuple Champion du monde de Formule 1, fêtera en 2025 son 40e anniversaire au sein de l'équipe Mercedes : l'écurie allemande a annoncé ce jeudi avoir prolongé les contrats de ses deux pilotes, les Britanniques Lewis Hamilton et George Russell, de deux saisons.

L'avenir en F1 de Lewis Hamilton, 38 ans, était au centre de toutes les rumeurs depuis plusieurs semaines. Allait-il partir à la retraite ? Terminer sa carrière chez Ferrari ? Voire, plus fort encore, chez Red Bull ?

Il n'en sera rien, conformément à ce qu'on martèle régulièrement du côté de chez Mercedes : LH restera fidèle au constructeur qui lui a permis de décrocher six titres mondiaux entre 2014 et 2020.

Avec l'écurie allemande, Lewis Hamilton a décroché 82 de ses 103 victoires - un record - en F1, et 78 de ses 104 - un autre record - pole positions.

Actif chez Mercedes depuis 2013 après 6 saisons passées chez McLaren, le Britannique ne semble donc pas rassasié. "Nous n'avons jamais eu aussi faim de victoires, souligne-t-il dans le communiqué de l'équipe. Nous allons continuer à nous battre, et nous regoûterons à la victoire."

"Nous avons la paire de pilotes la plus forte de la grille, cette décision était évidente, ose de son côté lancer Toto Wolff, le CEO et Team Principal de Mercedes F1. Notre partenariat avec Lewis est l'un des plus couronnés de succès de l'histoire du sport. Ensemble, nous voulons de nouveau nous battre pour des titres mondiaux."