Lewis Hamilton après sa 3e place à Bahreïn : "Je ne suis jamais effrayé par un défi et je ne perds jamais espoir"

Lewis Hamilton ne s’attendait sans doute pas à terminer à la 3e place du premier Grand Prix de la saison en Formule 1 à Bahreïn. Pourtant le pilote Britannique n’abandonne jamais comme il l’a expliqué après la course.

"Nous n’avons jamais abandonné l’espoir et nous ne perdons jamais espoir. On a vu qu’on n’était pas si mauvais au début de la course, mais ensuite c’était difficile de suivre les autres. Leurs performances étaient bien au-dessus. J’essaie juste de prendre le plus de points possible."

Avec 15 points au compteur, c’est même mieux qu’espéré. D’autant plus que Mercedes devrait rapidement venir avec des améliorations pour sa voiture.

"Je ne suis jamais effrayé par un défi. Donc je pense qu’avec un peu de chance nous pourrons faire quelques améliorations lors des prochaines courses. Concernant notre fiabilité, vous savez, c’est la clé et nous avons fait un excellent travail dans ce domaine. Après, c’est un week-end incroyable pour Ferrari. Nous avons du travail à faire pour essayer de les rattraper", conclut le septuple champion du monde.

Le prochain Grand-Prix, c’est déjà la semaine prochaine en Arabie saoudite.