Lewis Capaldi rattrapé par le syndrome de la Tourette en plein concert reçoit le soutien de ses fans

Ce moment émouvant capturé par des spectateurs a fait le buzz sur TikTok ces derniers jours. C’est d’ailleurs sur cette plateforme que Lewis Capaldi en a profité pour expliquer l’incident et rassurer sa communauté : "Je vois beaucoup de gens dans les commentaires inquiets parce que je tremble beaucoup… et que j’ai l’air peu à l’aise. J’ai la Tourette donc j’ai des tics, ce n’est pas du tout un problème, je vais très bien. C’est juste que ça arrive quand je suis fatigué ou nerveux ou excité ou quoi que ce soit d’autre, alors ça devient juste plus intense. (...) A la fin d’un concert d’1h30 où je chante devant 15.000 personnes, je suis fatigué et je suis aussi très excité parce que tout le public chante mes chansons. Mais oui je vais bien, et merci à tous ceux qui sont venus au concert ce soir-là, c’était incroyable ".

Lewis Capaldi aujourd’hui âgé de 26 ans a été diagnostiqué à 25 ans du syndrome de Gilles de la Tourette, un trouble neurologique provoquant des tics moteurs et vocaux. La chanteuse Billie Eilish a également confié souffrir de ce syndrome depuis l’enfance et se sentir blessée par les réactions des gens face à ses tics. L’évocation de ce trouble par des personnalités si populaires permet d’apporter un autre regard sur la maladie et du soutien aux personnes qui en sont atteintes.