Lewis Capaldi pourrait arrêter la musique si la souffrance devenait trop forte

Le chanteur britannique a révélé en septembre qu’il était atteint du syndrome de Gilles de la Tourette. Récemment en proie à une crise en plein concert, ses fans l’ont épaulé en chantant à sa place. Un moment émouvant, mais qui montre combien sa maladie le handicape au quotidien.

À l’occasion de la sortie de son documentaire "How I’m Feeling Now", Lewis Capaldi a accordé une interview au Times, dans laquelle il se confie sur sa santé mentale et son trouble. Il a admis qu’il serait prêt à mettre fin à sa carrière si ses symptômes s’aggravaient.

Quand il est stressé, heureux ou nerveux, ses épaules se contractent et rendent ses tics plus difficiles à contrôler. Il explique que ce n’est pas grave d’un point de vue médical et qu’il peut vivre avec, mais ça peut très vite devenir douloureux.

Faire de la musique lui procure beaucoup d’émotions, ce qui contribuerait par ailleurs à sa souffrance. "C’est seulement le fait de jouer la musique qui me fait cet effet, sinon je peux me sentir bien pendant des mois, c’est très étrange comme situation", a-t-il confié. Il estime ça reste gérable pour l’instant et qu’il arrêtera s’il voit qu’il se fait du mal en continuant sur cette voie.

"C’est plus facile quand je joue de la guitare, mais je déteste en jouer", a-t-il dévoilé, avant de plaisanter : "Je sais, je suis une contradiction ambulante".

