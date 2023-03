Lewis Capaldi parodie Mercredi, Squid Game et Bridgerton pour annoncer son documentaire

Lewis Capaldi vient d'annoncer la sortie de son documentaire Netflix de façon hilarante.

Ce jeudi 9 mars, le chanteur écossais connu pour son humour a partagé une vidéo sur Instagram dans laquelle il parodie les personnages des plus grands succès de la plateforme de streaming sur la musique de leur générique respectif.

Vêtu d'une robe et un diadème on le voit virevolter en tenant sa robe, il parodie Bridgerton. Il enfile également le costume de garde de la série sud-coréenne, Squid Game, celui de Joe Exotic dans Tiger King ou encore celui de Mercredi dans la série du même nom. Il reprend aussi la Casa de Papel et Orange is the New Black.