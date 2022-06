Lewandowski, un retour de Neymar et Suarez envisagé, le mercato du Barça s’emballe

Plus surprenant cette fois-ci : les rumeurs évoquant un retour potentiel de Luis Suarez et Neymar au Barça. Poussé vers la sortie en 2020, le premier présente l’avantage d’être libre et aurait même déjà eu des contacts avec son ancien club, toujours selon Sport. Toutefois, l’Uruguayen n’aurait pas envie de revenir chez les Blaugranas, notamment car il ne veut pas être une solution de rechange à Lewandowski. D’autres pistes comme Séville, Villarreal ou River Plate seraient privilégiées.

Autre retour évoqué, encore une fois, celui de Neymar. Parti au PSG en 2017, le Brésilien espérait revenir en Catalogne trois ans plus tard mais aucun accord n’a pas pu être trouvé entre toutes les parties. Ici, la donne est différente puisque c’est le PSG qui serait plutôt vendeur. D’après El Chiringuito, le club français aurait fait savoir au Barça que le numéro 10 était disponible pour une enveloppe de 50 millions d’euros. Sous contrat jusqu’en 2027 avec un salaire XXL et des performances sportives qui ne répondent pas tout à fait aux attentes, Neymar ne fait plus l’unanimité à Paris mais un retour au Barça semble tout de même assez improbable.

Pour le reste, les supporters attendent de voir de quoi sera fait l’avenir d’Ousmane Dembélé qui n’a toujours pas trouvé d’accord avec le Barça pour prolonger son contrat qui se termine à la fin du mois. Le joueur aimerait rester mais le Barça ne veut pas augmenter l’offre qui lui a été transmise. Jules Koundé, Rafinha, Angel Di Maria et même Sergio Gomez sont également des pistes évoquées. Si tous ses transferts ne se feront pas, une chose est sûre : l’été sera chaud en Catalogne.