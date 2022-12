Lewandowski s’y prend à deux fois sur penalty pour tromper Lloris : la France toujours à la recherche d’un premier clean sheet

La Pologne n’a rien pu faire face à l’équipe de France. Réalistes et portés par un Kylian Mbappé des grands jours, les Bleus se sont qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe du monde 2022 sans difficulté (3-1). Seul point noir de l’après-midi : le nouveau but encaissé par les Français.

Depuis le début de la compétition, l’équipe de France n’a pas encore réussi à garder ses cages inviolées (1 but encaissé à chaque match). Sans doute un motif d’espoir pour ses concurrents et un point à travailler pour le sélectionneur Didier Deschamps, qui doit certainement pester contre ce nouveau but encaissé.

Un but qui est tombé sur penalty à la suite d’une faute de main du défenseur central Dayot Upamecano. Robert Lewandowski a rapidement pris le ballon pour botter le penalty… stoppé une première fois par Hugo Lloris, qui n’a pas gardé les deux pieds sur sa ligne au moment où l’attaquant du Barça a tenté sa chance. Deuxième essai donc pour Lewandowski, qui a cette fois changé de côté et trompé le portier français.

C’est le deuxième (et dernier) but du Polonais dans cette compétition, et le quatrième encaissé par l’équipe de France.