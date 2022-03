Lewandowski face à Salzbourg : Docteur Robert, Mister Lewy

Avec ces trois nouvelles perles, Lewandowski (33 ans) étoffe un peu plus son collier en C1. Et son total commence à avoir sacrément de l’allure. Troisième de ce classement derrière Cristiano Ronaldo (141) et Lionel Messi (125), "Lewy" totalise, quant à lui, 85 buts en seulement 104 rencontres (avec Dortmund et le Bayern) ! Parmi ce trio, il possède d’ailleurs le meilleur ratio matches joués/buts marqués avec 0,82 but par match tout proche de Messi et son ratio de 0,81 alors que le roi des buteurs en C1 possède un ratio de 0,76.

D’autres joueurs ont un meilleur ratio, tels que Alfredo di Stefano (0,84) ou Ferenc Puskas (0,85) mais ils jouaient à une autre époque, où la compétition était bien différente de l’actuelle et ont d’ailleurs disputé beaucoup moins de rencontres.

Alors qu’il est l’actuel meilleur buteur de la compétition, il a battu un record avec ce nouveau triplé. Celui du triplé inscrit le plus tôt dans un match. Il a marqué son troisième but à la 23e minute, le détenteur du précédent record avait eu besoin d’une minute de plus. Il s’agissait de Marco Simone pour l’AC Milan en 1996, c’était contre Rosenborg.

Cette saison il compte donc douze buts en Champions League. Il n’est plus qu’à trois réalisations de son record personnel de quinze pions réalisé en 2019-2020, année du sacre du Bayern, et à cinq buts du record absolu réalisé par Cristiano Ronaldo (17) en 2013-2014 avec le Real Madrid.