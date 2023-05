Lewandowski et Haaland partis : mais où sont passés les "chasseurs de buts" en Bundesliga?

A deux journées de la fin de la saison, la Bundesliga se dirige vers un triste record en 60 ans d'existence, celui du plus faible total de buts inscrits par le meilleur réalisateur du championnat, 17 comme en 1989 et 1996.

"Quand je regarde l'actuelle liste des meilleurs buteurs de Bundesliga, je suis mort de rire: Füllkrug à la première place, 16 buts. Je pense à Haaland et Lewandowski qui garantissaient 50 buts à leur club."

Le commentaire acerbe dans le quotidien munichois Merkurtz avant la 32e journée il y a une semaine est de Michael Rummenigge, ancien joueur du Bayern dans les années 1980 et 1990, et frère de l'ancien dirigeant du Bayern Karl-Heinz Rummenigge.

Dans un championnat où sont passés quelques-uns des plus grands avant-centres de l'histoire du football, comme les Allemands Gerd Müller ou Miroslav Klose, ou plus récemment le Polonais Robert Lewandowski, l'actuel meilleur buteur, l'Allemand Niclas Füllkrug compte 16 réalisations.

Il est donc loin le temps des "Torjäger", les "chasseurs de buts", comme Lewandowski qui a affolé les compteurs lors de ses huit saisons au Bayern avec un record de 41 buts lors de l'exercice 2020/21, un de mieux que les 40 buts de Gerd Müller en 1971/72.

"Plus d'attaquant de classe mondiale"

Dans l'histoire de la Bundesliga, crée en 1963, le plus faible total pour un meilleur buteur est de 17, record négatif partagé par Fredi Bobic lors de la saison 1995/96, et Thomas Allofs et Roland Wohlfarth au cours de l'exercice 1988/89.

"Je n'ai pas très envie de garder ce record pour toujours. Les records sont faits pour être battus, ça va dans les deux directions", en positif comme en négatif, a expliqué Bobic à l'agence de presse allemande SID, filiale de l'AFP, expliquant ne pas être surpris.

"Avec Erling Haaland et Robert Lewandowski, la Bundesliga a perdu deux avant-centres de top niveau. Et il n'y a pas eu de remplaçant adéquat. La Bundesliga n'a plus d'attaquant de classe mondiale, il faut le dire aussi clairement", a estimé Bobic.

Füllkrug est le mieux placé pour éviter ce record dont se serait bien passé la Bundesliga pour son 60e anniversaire. Problème: depuis la mi-avril, il est à l'arrêt, en raison d'une blessure à un mollet. S'il a repris cette semaine partiellement l'entraînement avec le Werder Brême, pas sûr qu'il puisse rejouer avant la fin de la saison, dans dix jours.

Derrière l'international allemand, qui a découvert la sélection juste avant le Mondial-2022 à 29 ans, le Français Randal Kolo Muani, qui débute en Bundesliga cette saison, et l'Italien Vincenzo Grifo, doivent marquer trois fois sur les deux derniers matches avec l'Eintracht Francfort et Fribourg, seulement pour arriver à la marque de Bobic, Allofs et Wohlfarth.

Et la mission semble encore plus compliquée pour Serge Gnabry et Christopher Nkunku, à 13 unités avant les deux dernières journées (tout comme Marcus Thuram, lui aussi à l'arrêt).

Signe de la misère offensive de la Bundesliga cette saison, l'international français de Leipzig est toujours en course pour succéder à "Lewy", alors qu'il a raté près du tiers du championnat, à cause d'une déchirure du ligament externe du genou gauche juste avant le départ pour le Mondial-2022 au Qatar, puis d'une déchirure musculaire quelques semaines après son retour.