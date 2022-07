Lewandowski est arrivé à Barcelone : "Je veux gagner des titres avec le Barça"

"Les derniers jours ont été très longs, mais au bout du compte, le deal est fait et je peux me concentrer sur un nouveau chapitre de ma vie, sur un nouveau défi. Je suis un gars qui veut gagner, pas seulement des matches, mais aussi des titres. Je voulais une fois jouer en Liga dans un grand club. Barcelone est ma prochaine étape et je veux saisir cette opportunité. Pour ma vie privée aussi, c’est une nouvelle vie.

L’international polonais veut rendre au Barça son statut au sommet du football européen : "Je sais que pour le Barça, il est temps de revenir au sommet et de remporter le plus de titres possibles. J’ai parlé à Xavi et depuis le début, je suis en phase avec ses idées. Cela a été une décision facile alors d’opter pour Barcelone. Je veux gagner des titres et je sens que c’est possible avec Xavi. Il a été un très bon joueur et c’est un très bon entraîneur. Il a un très bel avenir et je veux en faire partie. Le but est d’aller le plus haut possible. Il y a des joueurs de très grandes qualités et, ensemble, on peut viser très haut."

Robert Lewandowski aurait paraphé un contrat de 3 ans au Barça, avec une option d’une année supplémentaire. Le montant du transfert est estimé à 50 millions d’euros. Selon les informations du quotidien espagnol AS, le nouvel attaquant catalan aurait accepté une baisse de salaire conséquente. Son salaire net annuel passerait de 12 à 9 millions d’euros.