Lewandowski à propos de Messi : "A l’heure actuelle, chaque attaquant rêverait de jouer avec lui"

Une attaque Lionel Messi – Robert Lewandowski. Les Socios du Barça en rêvent. Leur idole de toujours et leur meilleur joueur actuel réunis sous le maillot catalan : certains rêvent de ce scénario pour la saison prochaine, quand le contrat de Messi avec le PSG aura expiré.

Une hypothèse qui fait les choux gras de la presse barcelonaise. Le Mundo Deportivo n’a d’ailleurs pas hésité à demander à Lewandowski ce qu’il pense de ce tandem inédit avec le récent champion du monde argentin.

"Voudrais-je jouer avec lui avant la fin de ma carrière ? Cela ne dépend pas de moi. Actuellement, il joue plus comme un 'playmaker', il marque peut-être moins de buts qu’avant mais il fournit plus de passes décisives à ses équipiers… tout en continuant à marquer. Si on le compare à une autre période de sa carrière, il est actuellement le footballeur aux côtés duquel chaque attaquant rêverait de jouer."

L’ancien attaquant du Bayern pense par ailleurs que l’Argentin a pris une avance importante sur ses adversaires dans la course au Ballon d’Or.

"Il y a aussi un joueur qui joue pour le même club que lui… mais il n’y a qu’une Coupe du monde qui décide qui va le gagner cette saison et Léo est désormais en tête avec une belle avance pour ce qu’il est parvenu à réaliser."

Auteur de 18 buts en 19 matches avec le FC Barcelone cette saison, Robert Lewandowski a prouvé qu’il était tout aussi redoutable devant le but qu’en Bundesliga. En moins de six mois en Catalogne, l’avant-centre polonais a convaincu tout le monde. Les Socios du Barça sont donc impatients de le retrouver après une Coupe du monde où il atteint les 1/8es de finale avec 'sa' Pologne.