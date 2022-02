Lèvres gercées : 5 remèdes pour contrer les lèvres sèches

On aspire tous à avoir de belles lèvres bien hydratées et toute douces et pourtant, certaines saisons, comme l'hiver par exemple, ne nous font pas de cadeau. Une fois qu'on a les lèvres gercées, comment se débarrasser de cette plaie hivernale ? Éléments d'information avec le Dr Charlotte, médecin généraliste, dans "La Grande Forme".

Les lèvres sont une des parties du corps les plus exposées aux agressions extérieures ; froid, pollution, soleil, etc. Chaque saison impacte à sa façon nos lèvres. Alors comment en prendre soin ? Le Dr Charlotte, médecin généraliste, nous file ses trucs et astuces pour avoir de belles lèvres hydratées et douces en toute circonstance.

Les lèvres ont une structure différente que la peau naturelle et celle du visage ; elle possède une couche en moins et n’a donc pas de glandes sudoripares ni de glandes sébacées qui permettent de protéger celle-ci. Les lèvres sont donc bien plus rouges et disposent d'une couche cornée moins épaisse.

Facteurs favorisants