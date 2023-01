Après un passage à la Manhattan School de New York, Albert Vila retourne dans sa ville natale, Barcelone, pour concrétiser son nouveau projet, un quintet avec lequel il va enregistrer son premier album "Foreground Music" en 2006. Les albums se succéderont en 2011, 2012 et 2016 avec "The Unquiet Sky" enregistré à New York et mettant en vedette certains musiciens les plus originaux de la scène jazz de l’époque : Aaron Parks au piano, Doug Weiss à la basse et Jeff Ballard à la batterie.