Lévitation et ectoplasmes… des médiums aux super-pouvoirs ou de grands tricheurs ?

Quand le spiritisme se développe sur le continent européen à la fin du XIXe siècle, il était au départ question de communication avec les morts. Mais comme la plupart des séances sont payantes, il faut en donner au public pour son argent.

Aussi, des médiums, le plus souvent des femmes, se spécialisent dans certains domaines : Daniel Dunglas Home par exemple était capable de léviter disait-on : il pouvait sortir par une fenêtre en volant et revenir par une autre. Eusapia Palladino pouvait faire léviter les tables et était capable de faire jouer des instruments de musique à distance, sans les toucher. Pierre et Marie Curie ont assisté à certaines de ses représentations. Mais la plus étrange était Marthe Béraud, qui se faisait également appeler Eva Carrière. Sa spécialité ? Matérialiser de l’ectoplasme qui s’échappait de sa bouche, de ses oreilles, de son nombril etc.