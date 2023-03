Levi’s va utiliser des mannequins créés par l’intelligence artificielle

Lancé en 2019 à Amsterdam, Lalaland.ai permet aux marques de s’appuyer sur les nouvelles technologies pour être plus représentatifs, avec des modèles 3D aux âges, morphologies et origines plus variés. Selon Levi’s, ces modèles virtuels seront utilisés en complément de véritables mannequins. Mais l’annonce n’a pas été bien accueillie par les internautes, qui se demandent pourquoi l’entreprise n’engage tout simplement pas de vrais mannequins de différentes origines.