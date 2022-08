Levée du couvre-feu en Sierra Leone, après les émeutes meurtrières

L'ancien parti au pouvoir visé par ses propos a quant à lui exprimé "son inquiétude" et appelé toutes les parties à "une désescalade des tensions et à éviter les discours incendiaires et les déclarations non fondées".

Au moins quatre membres des forces de sécurité ont été tués dans ces manifestations et plusieurs commissariats ont été vandalisés, selon la police.

Au moins six civils ont également été tués, selon un responsable de la morgue de Freetown. Les médias locaux donnent le chiffre de sept manifestants tués.

"Attirer l'attention sur les difficultés économiques"

L'initiative de la manifestation est venue d'un groupe de femmes commerçantes, "The Grassroots Women of Salone", qui a convoqué un "rassemblement pacifique" pour "attirer l'attention sur les difficultés économiques".

Malgré un sol regorgeant de diamants, la Sierra Leone est un des pays les moins développés au monde.