Levée des restrictions sur le Fuse : "Ce n’est pas une bonne nouvelle pour nous, on s’attend au pire"

"A première vue, c’est une bonne nouvelle, on peut exploiter notre lieu comme avant. Mais en fait, ce n’est pas du tout une bonne nouvelle", analyse Thierry Coppens, le cofondateur du Fuse, le temple bruxellois de la techno.

Ce patron de discothèque installée dans les Marolles réagit à la décision, communiquée hier, du Collège d’environnement d’annuler une précédente décision du 25 janvier de Bruxelles-Environnement. Toutes les restrictions imposées sont levées et le Fuse peut à nouveau fonctionner selon les conditions figurant dans son permis d’environnement.

Traduction : finies les restrictions d’horaire – c’est l’aspect positif – mais finies aussi les dérogations temporaires au respect des normes de bruit, que le Fuse devra désormais, en théorie en tout cas, respecter scrupuleusement.

On sait très bien que l’histoire ne se termine pas là

"Le Collège a remis la balle dans le camp de Bruxelles-Environnement", s’inquiète Thierry Coppens. "Le texte est clair. Bruxelles-Environnement n’a plus le droit de modifier nos conditions d’exploitation (ndlr: c’est la compétence de la Ville de Bruxelles), mais peut seulement décider d’une fermeture. On sait très bien que l’histoire ne se termine pas là. Le risque, maintenant, c’est carrément une fermeture."

Engluée dans un conflit de voisinage sur fond de nuisances sonores, la direction du Fuse se sent dans une impasse. "Malgré des travaux d’isolation, on continue de dépasser les normes. Une étude a été faite pour approfondir l’isolation, mais le rapport parle de 600.000 euros de travaux. En plus du coût, il n’est pas garanti qu’après ces travaux, les normes seront respectées. C’est un peu mission impossible", concède Thierry Coppens.

Le Fuse tente tant bien que mal de poursuivre ses activités : "On doit planifier, booker des artistes, mettre des tickets en vente des mois à l’avance. Mais on ne sait rien de notre futur, c’est l’incertitude absolue."