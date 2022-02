Levée de l’interdiction des visites dans les hôpitaux : le point dans votre région (carte interactive)

Wallonie

En Wallonie, onze institutions hospitalières sur vingt-six avaient décidé d’interdire les visites sauf exceptions pour limiter la propagation du variant omicron et préserver le personnel. D’après nos informations, la plupart ont déjà levé ou vont probablement lever cette interdiction, mais certains décident de rester prudents.

Ceux qui lèvent l’interdiction

CHU de Charleroi

Depuis le 14 février, l’interdiction des visites a été levée dans tous les hôpitaux du CHU de Charleroi. Les règles prévoient désormais un visiteur par patient et par jour, de préférence le même, avec présentation d’un Covid Safe Ticket valide. Dans ces conditions, les visites peuvent avoir lieu tous les jours entre 15h et 18h. Les exceptions concernant les services de pédiatrie ou la maternité restent les mêmes qu’auparavant.

Clinique Notre-Dame de Grâce (Gosselies)

Dès le 17 février, l’interdiction des visites est levée. L’hôpital revient aux règles qui étaient d’application en novembre, à savoir une visite par jour et par patient, toujours la même personne. Il faut présenter le Covid Safe Ticket et effectuer la visite entre 17h et 19h.

Centre Hospitalier de Wallonie picarde (CHwapi, Tournai)

Les visites ne sont plus interdites depuis le 15 février. Elles peuvent reprendre sur présentation du CST trois jours par semaine : les mardi, jeudi et dimanche entre 17h et 18h. Un seul visiteur est autorisé par jour et par patient.

Clinique Saint-Luc Bouge

L’interdiction des visites sera levée le 21 février. D’autres mesures seront prévues pour limiter la propagation du virus, mais l’hôpital doit encore les préciser et les communiquer.

Ceux qui vont probablement lever l’interdiction

Epicura (Mons-Borinage-Ath)

Le groupe Epicura nous a informés qu’une réunion était prévue fin de semaine et que des assouplissements sont bien envisagés. L’interdiction des visites devrait donc être levée, mais des limites strictes resteront de mise.

Jolimont (Hainaut et Brabant wallon)

Interdites depuis le 12 janvier à l’exception de certains services pour les accompagnants, les visites devraient pouvoir reprendre selon des règles à préciser. Une décision est attendue dans la journée.

Vivalia (Luxembourg)

Une réunion est prévue le 17 février pour aborder notamment le point des visites encore interdites pour le moment dans tous les hôpitaux du groupe Vivalia (sauf exceptions). La volonté est de rouvrir les hôpitaux aux visites, mais les conditions restent encore à préciser.

St Nikolaus Hospital (Eupen)

Les visites sont encore interdites pour le moment, sauf exceptions dans certains services. Mais cette politique est en discussion et changera probablement dans les prochains jours.

Ceux qui restent prudents

CHR Haute Senne (Soignies)

Les visites sont toujours interdites jusqu’à nouvel ordre pour éviter la propagation du coronavirus et préserver le personnel. Des exceptions existent comme dans les autres hôpitaux pour certains services comme la pédiatrie.

Dernièrement, un document a également été introduit : en fonction de la santé physique, psychique ou psychologique du patient, les médecins peuvent autoriser un visiteur à rendre visite à certains patients. La situation est suivie de près et pourra être réévaluée dans les semaines qui viennent.

Centre de santé des Fagnes (Chimay)

Jusqu’à nouvel ordre, les visites sont encore interdites sauf exceptions dans certains services. Au cas par cas, l’hôpital autorise également des visites sur rendez-vous, trois fois par semaine, en présence d’une bénévole pour les patients dont le bien-être moral ou physique le demande.

Le centre de santé des Fagnes précise accuser une forme de retard sur l’épidémie par rapport aux centres urbains et accueillir encore de nombreux patients atteints par le Covid-19. La prudence reste donc de mise, mais la situation pourrait être réévaluée dans les jours et semaines qui viennent.

Centre hospitalier Reine Astrid (Malmedy)

Seul hôpital où nous n’avons pu entrer en contact avec l’équipe médicale, le centre hospitalier Reine Astrid de Malmedy, interdit encore les visites jusqu’à nouvel ordre. Comme ailleurs, des exceptions sont prévues dans certains services.