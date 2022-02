Levée de boucliers face au nouveau projet de centre commercial "Green Gate" à la périphérie d’Arlon

La présidente de l’Association des commerçants d’Arlon (l’ACIA), Catherine Arnold insiste sur le fait que différentes études démontrent que la région est saturée d’offres commerciales, "Il n’y a plus de place pour de l’équipement de la personne, de l’équipement de la personne. On a vraiment de tout, de tout en trop. Je ne suis pas là pour défendre les grands centres commerciaux, mais même pour eux ce n’est pas facile". Un point sur lequel renchérit Philippe Denis de l’UCM "Il faut laisser vivre le commerce existant. On le voit partout, dans la région, pas seulement dans le centre-ville d’Arlon mais aux trois frontières, il y a des chancres. Pourquoi ne pas plutôt réhabiliter ces surfaces ? Même s’il faut les moduler, les modifier, plutôt que d’encore s’étaler".