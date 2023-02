Levée d’immunité parlementaire : que risque exactement Marc Tarabella ?

Ce matin, les députés du Parlement européen ont acté la levée de l’immunité parlementaire de Marc Tarabella et Andrea Cozzolino, tous deux issus du groupe socialiste et démocrate (S&D). Les eurodéputés sont donc désormais à la disposition de la justice. Tous deux démentent les accusations de corruption à leur égard et se disent prêts à répondre aux questions des enquêteurs.

Ce vote s’est déroulé sans grande surprise mais restait très attendu, après que le 31 janvier dernier, les députés de la commission des Affaires juridiques du Parlement européen avaient déjà voté, à l’unanimité, pour cette levée.