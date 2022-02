Levandé a 22 ans et vit à Grammont, en Région Flamande. Déterminé à faire de la musique son métier, il a décidé de se lancer dans la grande aventure de The Voice en reprenant le titre " That’s What I Like " de Bruno Mars. Levandé s’est présenté à son audition à l’aveugle en Crocs ! Un style et un flow qui n’a pas laissé indifférent son coach, Black M.