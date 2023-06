Leuze-en-Hainaut : une entreprise de travail adapté développe un service pour aider les seniors dans leurs petites tâches

Muni de sa débroussailleuse, l’ouvrier polyvalent Thierry Van Ghyseghem aide Charles à éliminer les mauvaises herbes de son jardin. "Monsieur Charles m’a demandé de débroussailler son jardinet, de tailler autour de son arbre fruitier et pulvériser ses mauvaises herbes. J’ai aussi été au magasin avec lui pour récupérer du matériel", détaille le travailleur de la société Eurakor.

Pour Charles, 69 ans, c’est une aide vitale, car il a des difficultés à trouver une entreprise qui réalise des petites tâches. "Je ne sais plus faire quoi que ce soit. J’ai de l’arthrose, donc j’ai besoin d’aide. Les entreprises ne veulent généralement pas se déplacer pour de petites aides", ajoute-t-il.

"Coup de main" offre des petits services aux personnes dans le besoin dans la zone de Leuze. Une offre lancée il y a à peine deux semaines par la société Eurakor. Située à Leuze, elle propose des services réalisés par ce qu’elle appelle "de la main-d’œuvre flexible".

Ce sont généralement des travailleurs porteurs d’un handicap invisible, c’est le cas de Thierry, qui souffre de gros problèmes de dos. "Je n’arrête pas ! Depuis 15 jours, mon agenda est rempli ! On peut me demander de tondre la pelouse, d’aller faire des courses. Hier, j’ai même posé du carrelage chez une femme âgée. On fait un petit peu de tout avec nos capacités. Personnellement, c’est un boost, c’est quand même mieux que de rester à l’atelier. En plus, on est à l’air libre et surtout, on rend service", conclut le mécanicien de formation.

Le but d’Eurakor est aussi de mettre en avant des valeurs sociétales, comme celle de valoriser ces ouvriers du travail adapté. Pour l’instant, deux personnes travaillent pour "coup de main". Elles interviennent chez les particuliers pour 20 euros de l’heure.