Leuze-en-Hainaut : un piéton blessé par balles par un tireur à moto près de la Collégiale Saint-Pierre

Une fusillade a eu lieu en plein centre-ville, à Leuze-en-Hainaut ce mardi après-midi. Les faits se sont déroulés à proximité de la Collégiale Saint Pierre. Le tireur circulait à moto. La victime est entre la vie et la mort, après avoir été touchée par balles.

"Cela s’est passé vers 14h30, on était à l’atelier", raconte Ingrid Degouis, patronne de la boucherie Degouis. "On n’a rien vu, mais on a entendu des coups de feu. Ensuite, on a découvert un homme à terre blessé par balles. Il était sur la petite pelouse devant la boucherie. On a tout de suite appelé les secours, ils sont arrivés rapidement".

La victime était un piéton. Blessé, dans un état grave, l'homme a été emmené à l’hôpital. La police est descendue en nombre, le Parquet également. Un périmètre de sécurité a été installé jusque 16h00 pour permettre aux experts de récolter des indices.

S’agit-il d’un règlement de compte? On n’en sait pas plus pour l’instant. L'enquête est en cours.