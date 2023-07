Leuze-en-Hainaut : un collecteur sérieusement blessé par un véhicule en plein ramassage des PMC

L’Intercommunale Ipalle, qui compte notamment dans ses missions la collecte et le traitement des déchets, déplore dans un communiqué le nouvel accident qui s’est produit ce mercredi 5 juillet lors du ramassage des sacs PMC. Les faits se sont produits à la rue d’En Haut à Gallaix (Leuze-en-Hainaut). L’intercommunale précise que "le rippeur", l’agent qui collectait les déchets, a été transporté aux urgences. Une fracture de la clavicule et des lésions aux vertèbres ont été diagnostiquées et où plusieurs points de suture ont dû être prodigués à la tête de la victime.

Cet accident survient en pleine diffusion de la campagne de sensibilisation à la sécurité des collecteurs : https://youtu.be/XtSo9pJSKsA. Orchestrée par la Copidec, la fédération des sept opérateurs du secteur public de gestion de déchets en Wallonie (Ipalle, Tibile, Hygea, BEP Environnement, Idelux Environnement, Inbw & Intradel), cette campagne met en scène des collecteurs obligés d’endosser des tenues semblables à celles des hockeyeurs pour se protéger pendant l’exercice de leur travail (Ecoutez aussi le reportage de Nicolas Rondelez sur le quotidien des collecteurs ci-dessus).

"Chaque jour, les équipages des camions de collectes de déchets […] sont exposés à des risques souvent liés aux comportements impatients et parfois dangereux des automobilistes. Cet accident est une nouvelle occasion de rappeler que le travail quotidien des collecteurs est primordial pour maintenir la salubrité publique. Il est important de le respecter en adoptant un comportement adéquat à la vue d’un camion de collectes" rappelle l’intercommunale Ipalle qui fait appel au bon sens des automobilistes.