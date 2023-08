Leuze-en-Hainaut capitale mondiale de l’indiaca !

Du 2 au 6 août, Leuze accueillait les meilleurs joueurs et meilleures joueuses de ce sport méconnu et atypique. Proche du volley-ball, l’indiaca tire son nom du coussinet à plumes qui permet le jeu, une sorte de volant de badminton, plus volumineux.

Les différences vis-à-vis du volley sont mineures : ici on joue à 5 et non à 6 et les équipes doivent se départager en 2 sets gagnants et non en 3.

La réception d’un tel événement est un aboutissement pour la ville de Leuze et son club "Leuze Indiaca", pionnier de la pratique en Belgique depuis les années 2010 et à l’origine de cette organisation. Les infrastructures de la Leuze Arena ravissent les joueurs, les staffs et les spectateurs venus assister à ce spectacle.

Ce week-end lors des finales, les Allemands de TSG Blankenloch se sont imposés chez les hommes tout comme leurs compatriotes du CVJM Kamen dans la catégorie mixte. Les Suissesses du SFG Chiasso ont elles aussi étaient sacrées. L’indiaca Leuze, qui représentait la Belgique, n’a pas pu faire mieux que 5e dans la compétition mixte (mais aussi 6e en Open Hommes et 8e en Open Femmes).

Des résultats dont il faut s’éloigner pour mesurer le succès de cette petite semaine de compétition, Arnaud Clerx, président et joueur du club de Leuze, se dit " très content et surtout très fier de l’organisation en général. Nous avons eu énormément de retours positifs sur l’ensemble du tournoi, tant au niveau des infrastructures, de l’organisation, de notre niveau de jeu et des soirées : d’ouverture et de clôture".

Arnaud Clerx et Henri Casteele, entraîneur et joueur belge, se sont exprimés sur l’événement au micro d’Arthur Hebbinckuys lors des matchs de qualification.