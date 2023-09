Leuven accueille les meilleurs breakers du monde pour le WDSF World Breaking Championship

Cela fait plusieurs mois que les meilleurs BBoys & BGirls de la communauté se réunissent aux coins du monde pour tenter d'obtenir le plus de points possible lors des différents Battle pour atteindre le Top 32 ou même le Top 16 et ainsi s'assurer d'une place comme participant.e aux J.O. 2024 à Paris.

En effet, après un premier test à Buenos Aires lors des "Youth Olympic Games" en 2018, le comité olympique a pris la décision en accord avec les organisateurs de Paris 2024 d'inclure le Breaking comme l'une des disciplines officielle de ces jeux tant attendus.

Après de nombreuses discussions en interne mais surtout au sein de la communauté du BBoying & du BGirling, une solution a pu être mise sur la table pour allier les envies et exigences de chaque partie.

C'est donc bien officiel depuis de nombreux mois déjà, le Breaking connaîtra sa première expérience aux Jeux Olympiques dans quelques semaines pour le plaisir tant du public averti que des danseurs/danseuses concerné.es mais aussi de certain.es qui ne connaissent pas encore cette culture.

Nous sommes heureux d'annoncer que la Belgique a pu se voir remettre la responsabilité d'organiser le "Lotto WDSF World Breaking Championship" qui aura donc lieu du 22 au 24 septembre en accueillant les meilleurs breakers du monde à Leuven.

Un spectacle unique dans ce genre et en plus totalement gratuit pour le public mêlant des battles, des ateliers et même des "Afterparties".

L'événement aura lieu sur la Ladeuzeplein à Louvain (Leuven) 3 jours de suite pour le plaisir de toute et tous.

Tu trouveras plus d'informations ainsi que le programme & Tickets : worldbreakingchamps.com