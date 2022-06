Leurs petites et grandes folies

Le 26 juin à 10 h

Les folies sont les seules choses qu'on ne regrette jamais. (Oscar Wilde)

Programmation :

Gioachino ROSSINI - Extrait de l'Ouverture de la Gazza ladra (la Pie voleuse). L'Academy of St Martin in the Fields sous la direction de Neville Marriner. Philips 434 016-2..

Leonard BERNSTEIN - Lucky to be me. extrait de On the town . Thomas Hampson, London Voices & London Symphony Orchestra sous la direction de Michael Tilson Thomas. DG 002894799 .

Samuel BARBER - Molto adagio, extrait du Quatuor à cordes . Quatuor Modigliani . Mirare 414.

Wolfgang Amadeus MOZART - No, che non sei capace, air de concert K 418 . Natalie Dessay & L'Orchestre de l'Opéra de Lyon sous la direction de Theodor Guschlbauer . EMI 4768552 .

Niccolo PAGANINI - Le Caprices 1, 2 et 24 . Julia Fisher. DECCA 478 2274 .

Niccolo PAGANINI - Le deuxième mouvement du Concerto pour violon n°1 en ré majeur . Gil Shaham & L'Orchestre philharmonique de New York sous la direction de Giuseppe Sinopoli. DG 4297862 .

Philip GLASS - Les Etudes n° 2, 6 et 1. Vikingur Olafsson. DG 002894796918 .

Ludwig van BEETHOVEN - Le troisième mouvement du Concerto n°4 pour piano et orchestre en sol majeur op 58. Jan Lisiecki & Academy of St Martin-in-the-Fields. DG.

Franz SCHUBERT - Le Premier mouvement du Quatuor à cordes en sol majeur D 887. Quatuor Emerson. DG 459151 2.

Hector BERLIOZ - Rêverie et Caprice pour violon et orchestre. Renaud Capuçon, violon, et Die Deutsche Kammerphilharmonie Bremen, sous la direction de Daniel Harding. Virgin 7243 5 45482 2 2.

George GERSHWIN - La Rhapsodie in Blue. Jean-Yves Thibaudet et l'Orchestre symphonique de Baltimore sous la direction de Marin Alsop . DECCA 4782189.

Production et présentation : Axelle THIRY

Réalisation : Valentine GOURDANGE et Katia MADAULE