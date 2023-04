Leur habitation incendiée n'est pas assurée: Julia et Jossuel ne toucheront pas un euro

C’est à Haine-Saint-Paul que le 25 mars vers 13h00, le chalet en bois de Jossuel, Julia et leurs 5 enfants - Santino d'1 an, Lenzo 2 ans, Hilario 3 ans, Yllana 10 ans et Salvatore 11 ans - a été dévoré par les flammes.

Selon les pompiers, ce serait le poêle à pellet qui pourrait en être la cause. Jossuel ne comprend pas : " Ma femme avant de partir l’a éteint pourtant, je ne vois pas comment cela est possible."

La famille était partie chercher des colis pour la grand-mère du côté de Givry. Alors qu'ils sont en route, des voisins les appellent: de grandes flammes sortent de leur habitation. Ils reviennent le plus vite possible et sont effrayés par la hauteur des flammes et de la fumée.

Quatre camions de pompiers dépêchés sur les lieux éteignent l’incendie. Un chien est sauvé, les autres périssent.

Jossuel venait d’entièrement rénover ce chalet familial où sa femme Julia a toujours vécu : "Ma femme a hérité de son frère qui est décédé d’une tumeur au cerveau et nous avions donc décidé avec cet argent d’agrandir et rénover notre chalet afin d’avoir plus de place pour nos enfants."

Ils y avaient investi 60.000 euros. Il ne reste que des cendres, mais le pire c’est qu’ils n’ont pas d’assurance.