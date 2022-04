Lettres à Élise : les dessous du l'œuvre de Beethoven

Beethoven aurait composé cette œuvre en 1810 ". On n'est pas sûr de la date ?

Beethoven était un grand amoureux. Il a connu beaucoup de femmes dans sa vie : une cinquantaine… Il y avait bien une Élisabeth, deux Thérèse (parfois prétendue dédicataires de cette fameuse bagatelle) mais, au final, pas d’Élise dans les conquêtes de Beethoven.

Un musicologue italien (Luca Chiantore) , en 2010, remettait en doute la paternité de la lettre à Élise. Selon lui, Beethoven aurait écrit un brouillon de la partition mais ce n’est qu’en 1867 (soit 40 ans après la mort de Beethoven) qu’un autre musicologue, contemporain de Beethoven, du nom de Ludwig Nohl aurait retrouvé ce brouillon.

Flairant la bonne affaire, Ludwig Nohl aurait réarrangé et complété l’esquisse de Beethoven pour diffuser ensuite cette nouvelle partition et se faire un max de fric. Il publie donc cette bagatelle inédite au milieu d’un recueil de lettre (elles aussi inédites)de Beethoven. D’où le titre " Lettre à Élise ".

Beethoven n’aurait donc pas vraiment composé la " Lettre à Élise "

Pas intégralement en tout cas. Il avait sans doute griffonné quelques idées sur un coin de feuille mais, pour une raison qu’on ne connaitra peut être jamais, il n’avait pas terminé cette partition.

Et pourtant, aujourd’hui, c’est un tube. Un tube en effet, dans sa version classique mais aussi dans des versions plus contemporaines. Et le premier à s’approprier cette mélodie en 1948, c’est l’acteur, chanteur et peintre français Armand Mestral.