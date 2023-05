Lettre ouverte de six associations contre la vente de terres agricoles par le CPAS de Liège

Des terres agricoles appartenant à des pouvoirs publics vendues au plus offrant, voilà ce qui fait réagir plusieurs associations (Terre-En-Vue, la Ceinture aliment-Terre liégeoise, Natagora, l’UNAB, la FUGEA et Canopea) liées au monde agricole. Elles ont écrit une lettre ouverte au président du CPAS de Liège, organisme qui vend les terres concernées, mais aussi aux ministres de l’agriculture et des pouvoirs locaux.

Les terres concernées sont situées à Yernée, dans la commune de Nandrin et plusieurs raisons motivent les associations à réagir. 102 hectares de terres agricoles sont ici concernés. Elles sont vendues par lots de plusieurs hectares. Avec un prix moyen de 60.000 euros l’hectare, cela constitue une terrible tentation pour un CPAS lorsqu’il s’agit d’équilibrer son budget. Cela, les associations le comprennent bien, mais elles voudraient des conditions préalables.

" Les terres ne rapportent pas nécessairement grand-chose au niveau du CPAS et les problématiques financières font qu’effectivement on va les vendre, mais il y a moyen de vendre autrement qu’au plus offrant. Donc ce qu’on souhaite, c’est que des critères d’attribution à des projets par exemple de jeunes agriculteurs ou des projets de circuit court soient mis en place, et pas forcément vendre les terres au plus offrant. Et deuxièmement, de faire des plus petits lots, c’est-à-dire pas forcément des lots qui coûtent un million d’euros, mais des lots plus petits et plus accessibles à des agriculteurs de manière générale ", détaille Anne-Laure Geboes, chargée de mission biodiversité chez Canopea.

A Yernée, la vente se clôturait le 28 avril, mais d’autres lots sont mis en vente par le CPAS de Liège à Héron et Wanze. Il y en a pour 57 hectares. Pour les associations, la vente au plus offrant a aussi des conséquences pour les agriculteurs : " La vente au plus offrant fait un peu le jeu de la spéculation agricole, c’est-à-dire qu’on va contribuer à faire augmenter le prix des terres agricoles au fur et à mesure ", ajoute-t-elle.

Le CPAS de Liège est propriétaire de 1400 hectares de terres agricoles et de 200 hectares de forêt. Il n’est bien sûr pas le seul organisme à mettre en vente de ce type de bien. Les associations demandent donc un moratoire sur la vente de terres publiques et la mise en place d’un droit de préemption pour les autorités publiques.