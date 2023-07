Lettre ouverte d’Alexander De Croo : "Un aveu désarmant d’honnêteté" selon la politologue Caroline Sägesser

La tribune d’Alexander De Croo vous a-t-elle étonnée ?

"Elle m’étonne à double titre. Premièrement quant à la forme, parce que visiblement il s’agit d’une publicité payante. Alors qu’en tant que Premier ministre, il dispose d’autres possibilités pour s’adresser à la population. Comme une interview politique classique, ou le message du gouvernement s’il y a un message à faire passer en tant que chef du gouvernement, en tant que Premier ministre. Mais là, c’est plutôt l’homme politique qui s’adresse à la population. Il y a un côté quasi, je dirais, tribune électorale dans ce texte. Je n’ai pas le souvenir d’un Premier ministre, qui en pleine législature, se livre à ce à ce type d’exercice. La forme est étonnante. "

Caroline Sägesser ajoute : "Sur le fond, c’est un texte un peu déconcertant, désarmant, voire presque touchant. Puisque finalement, on y lit un aveu d’impuissance et quasi d’un constat d’échec. C’est vraiment une rupture car jusqu’à présent Alexander De Croo faisait vraiment contre mauvaise fortune bon cœur. Chaque fois qu’on lui disait vous n’êtes pas parvenu à un accord sur les pensions, vous n’êtes pas parvenu à un accord sur la réforme fiscale etc., il disait : 'attendez ça va encore venir, nous avons encore la capacité de travailler, c’est difficile mais on avance'. En fait, il admet qu’il n’a effectivement pas pu faire ce qu’il avait en quelque sorte promis de faire quand son gouvernement s’est mis en place au mois d’octobre. Et qu’il n’a pas vraiment réussi à démontrer que cette Belgique fédérale fonctionne. Quelque part, je trouve que c’est un texte touchant véritablement. "