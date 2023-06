Lettre à Martha Argerich : "Chère Martha, lorsque vous jouez, je deviens un héros"

Ce lundi 5 juin 2023, nous célébrons les 82 ans de la pianiste Martha Argerich. A cette occasion, Pierre Solot nous propose de lui rendre hommage à travers une lettre, qu’il lui adresse.

"Chère Martha,

J’ai passé la journée d’hier à me demander ce qui me touchait tellement lorsque vous jouiez.

Il est si facile de vous aimer ; il est tellement suffisant de vous aimer, d’aimer la musique qui éclôt sous vos doigts.

Quelle idée stupide de vouloir poser des mots sur les miracles que vous accomplissez. Pourtant nous sommes des milliers à tenter stupidement de l’écrire : l’Évangile de Martha.

Chacune de ces tentatives de sanctification se perd et se noie dans les mots pour une raison simple : on peut célébrer la pianiste mais ce qui reste, ce qui compte, ce sont les millions de petites perles de grâce que vous avez instillées dans le cœur de ceux qui vous ont écouté.

Face aux armures les plus redoutables, votre musique, Martha, a trouvé la faille, la fissure, la blessure qui va s’ouvrir vers un monde du cœur.

J’ai donc passé la journée d’hier à me demander ce qui me touchait tellement lorsque vous jouiez.

Certes, comme tous les autres, vous aviez percé mon armure et comme tous les autres, j’avais baissé les armes. Mais je ne comprenais pas encore ce que j’avais observé.

Je suis donc parti marcher, trouver dans le rythme des pas celui d’une pensée sereine, l’oreille collée sur mes souvenirs de votre musique de Schumann, Ravel, Tchaïkovski…

C’est en traversant un boulevard que j’ai compris. J’ai manqué de me faire atomiser par un tram et j’ai compris :

Lorsque vous jouez, Martha, ce n’est pas seulement vous qui brillez, ce n’est pas seulement vous qui accomplissez les prouesses les plus hallucinantes. C’est moi, moi aussi.

Lorsque vous jouez, je deviens un héros. Au détour d’une phrase, d’un méandre harmonique, vous me cueillez par surprise et vous me faites voir un nouveau monde, une épaisse et mystérieuse forêt, parsemée de sortilèges, un monde dont JE suis le héros.

Lorsque je vous écoute, Martha, je découvre des mondes que je ne connais pas, je me bats en duel, je mène des révolutions, je gravis des montagnes, je libère des peuples ; je suis Don Quichotte, d’Artagnan, Spiderman, Zorro, mais surtout, surtout, je suis de nouveau un enfant.

Lorsque je vous écoute, ce ne sont pas de nouveaux mondes que je découvre, c’est toujours le même, le monde, notre monde, le seul que l’on connaisse.

Lorsque je vous écoute, je découvre ce monde autrement.

Lorsque je vous écoute, je suis encore un enfant qui vit dans sa chambre des aventures palpitantes ; un enfant dans sa chambre qui parcourt l’univers galactique parce qu’il a posé un masque sur son visage ; un enfant qui évite les bombes parce que les explosions sortent de sa bouche ; un enfant qui devient un roi parce qu’au fond de ses yeux, sa petite chaise s’est transformée en trône ; un enfant qui depuis son trône contemple notre monde comme personne d’autre ne le voit, dans un perpétuel éveil à la vie.

Chère Martha, je continuerai à vous applaudir pour vos profonds exploits, mais désormais, j’y ajouterai merci, merci de m’avoir privilégié, comme tous les autres, merci Martha, de continuer à faire de moi un héros."