Lettonie : les centristes pro-occidentaux victorieux, les partis des russophones affaiblis

L’Union des Verts et des Paysans (centriste et social-démocrate), qui vient en seconde position avec 12,44% et 16 députés, n’est pas vue par Karins comme un allié potentiel. "Nouvelle Unité n’entrera pas en coalition avec les partis qui cherchent leurs orientations politiques en Russie et nous ne collaborerons pas non plus avec l’Union des Verts et des Paysans. D’autres options sont ouvertes", a-t-il déclaré à la télévision publique LTV1.

Une éventuelle participation des Verts et des Paysans à sa coalition ne serait possible, a-t-il estimé, que si ce parti rompait avec son allié, l’oligarque et maire du port de Ventspils, Aivars Lembergs, à qui il reproche de s’être opposé à la coopération avec l’Otan et d’être accusé de graves délits.

Deux autres partis, les Progressistes (gauche social-démocrate) et Lettonie d’abord (populiste) auront l’un dix, l’autre neuf députés. Karins a précisé à l’agence LETA que le président Levits avait invité les représentants des partis entrés au parlement à une réunion lundi 3 octobre.

Ensuite, a-t-il expliqué, des pourparlers en vue de bâtir une coalition porteront d’abord sur un programme commun, puis sur la distribution des portefeuilles ministériels.