Lettonie : le Premier ministre démissionne en raison de désaccords au sein de la coalition

La Lettonie, membre de l’Otan et de l’Union européenne, a tenu ses dernières élections législatives en octobre 2022. Le parti centriste pro-occidental Nouvelle Unité de Krisjanis Karins a remporté le scrutin avec près de 19% des voix, mais il n’a réussi à former qu’une coalition de 53 députés sur 100. Le parti a fait équipe avec Liste unie (Verts et partis régionaux, centristes) et l’Alliance nationale (centre droit), pour former la nouvelle coalition.

Premier ministre de la Lettonie depuis 2019, Krisjanis Karins a récemment tenté d’élargir la coalition en invitant les Progressistes, parti de gauche social-démocrate, à rejoindre le gouvernement, mais il a dû faire face à de vives critiques au sein du bloc au pouvoir.

Nouvelle Unité devrait maintenant nommer un candidat pour succéder à Krisjanis Karins à la suite de sa démission officielle, qu’il a déclaré vouloir remettre au Président jeudi.