"Letting Go" de Greg Lamy et Flavio Boltro, une invitation au voyage

"Un guitariste promis à un bel avenir, pourvu d’un son de guitare pur et rafraîchissant qui installe via un jeu fluide autant de climats mélodiques" tel est l’éloge du guitariste béninois Lionel Loueke au guitariste et compositeur americano-luxembourgeois Greg Lamy, un des artistes les plus talentueux de la scène du jazz européen.

Grand admirateur de Jim Hall et de Wes Montgomery, le guitariste Greg Lamy est né à La Nouvelle Orléans, en 1974, au sein d’une famille belge. Il est le neveu de Benoît Lamy, le réalisateur du film "Home Sweet Home". Le musicien partage sa vie entre le Luxembourg et Paris. Il étudie la guitare classique puis la guitare jazz au Conservatoire de Luxembourg, puis s’envole pour les Etats-Unis où il suit les cours du très réputé Berklee College of Music à Boston. Après trois premiers albums, le guitariste americano-luxembourgeois Greg Lamy présente son nouvel opus avec comme partenaire, Flavio Boltro, l’un des trompettistes incontournables de la scène jazz internationale. Il a fait notamment partie du sextet de Michel Petrucciani, des quintets de Michel Portal et Stefano di Battista.