"Let you go", le premier single pop d’Essyla, ancienne participante de The Voice

L’artiste belge Essyla fait son entrée dans la playlist de VivaCité avec son premier single Let you go. Dans le 8/9, Bruno Tummers nous la fait découvrir.

Après l’avoir repérée dans The Voice en 2021, on commence à beaucoup l’entendre depuis plusieurs semaines. Alice Van Eesbeeck, ancienne participante de l’émission dans l’équipe de Typh Barrow, avait beaucoup accompagné son ancienne coach sur scène par la suite. Elle a notamment fait partie des chœurs lors de son dernier concert à Forest National.

Elle revient sous le nom d’artiste d’Essyla avec ce premier single sorti en février, qui s’intitule Let you go. Un univers pop avec une belle envolée vocale dans le refrain, qu’elle viendra d’ailleurs bientôt présenter dans le 8/9 en live dans une version acoustique.