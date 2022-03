"Let's stick together!" : le Klarafestival retrouve son public après une édition 2021 virtuelle

La 17e édition du Klarafestival se déroulera du 11 au 27 mars 2022 à Bruxelles, Bruges et Anvers, sous le thème "Let's stick together!". De grands orchestres, des classiques, un opéra et des talents bruxellois seront au programme de l'événement. Un festival que Musiq3 vous fera vivre dans votre case concert.

Dès le vendredi 11 mars prochain, le Klarafestival explorera le rapport au temps, tant au niveau collectif qu'individuel, au fil d'une programmation internationale et éclectique. Se succèderont lors de ces 17 jours des galas européens avec de grands solistes et des orchestres internationaux.

C'est l'Orchestre National de France, sous la baguette de Cristian Măcelaru, qui ouvrira cette nouvelle édition du festival avec "Taras Bulba" de Janácek, les danses symphoniques de Rachmaninov et enfin le concerto pour la main gauche en ré majeur de Ravel, qui sera interprété par le pianiste Boris Giltburg. Le pianiste italien Maurizio Pollini interprètera les partitions de Beethoven et Schumann le temps de deux concerts de musique de chambre.

2022 marque également l'entrée en scène du premier artiste-invité du Klarafestival, en la personne de Reinoud Van Mechelen, une voix belge de renommée internationale, qui sera ainsi invité à marquer de son empreinte cette édition à travers trois concerts.

À noter encore, le concert du lauréat Supernova pour les jeunes ensembles de musique de chambre, la visite du saxophoniste jazz Branford Marsalis ou encore l'installation vidéo du ballet "Peer Gynt" de Schnittke. L'opéra "Sun & Sea", lauréat du Lion d'or à la Biennale de Venise de 2019, sera en outre présenté pour la première fois au public belge en les murs du théâtre Les Tanneurs, transformé pour l'occasion en plage artificielle.

Le Klarafestival et Bozar célébreront le printemps de concert les 19 et 20 mars au fil de notes importées des quatre coins du monde. Enfin, Josse De Pauw présentera son œuvre "Rhapsody" (en coproduction avec le KVS) et le compositeur Frederik Neyrinck dévoilera une ode à la musicalité pour esprits curieux, que l'ensemble néerlandais Asko|Schönberg interprétera lors de la soirée d'ouverture.

De son côté, Musiq3 vous fera vivre plusieurs concerts du Klarafestival, à commencer par le concert d'ouverture de l'Orchestre National de France et de Boris Giltburg, le vendredi 11 mars prochain. C'est Camille De Rijck qui vous présentera le concert.

Le mercredi 16 mars, Musiq3 vous fera vivre en direct le concert du Bayerisches Staatsorchester et de la soprano français Sabine Devieilhe, dans un programme Britten, Debussy et Ravel.

Enfin, la semaine du 28 mars, votre case concert du soir vous proposera chaque jour la diffusion d'un concert du Klarafestival.

Retrouvez toutes les informations sur le festival sur le site du Klarafestival.