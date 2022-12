Let’s Jazz avec Margaux Vranken et Diederik Wissels

Contraste, lyrisme, délicatesse, songes intuitifs… au micro de Transmission, les arrangeurs, pianistes et compositeurs Diederik Wissels et Margaux Vranken, qui est aussi chanteuse, partagent avec nous un univers musical subtil et jazzy.

Diederik a cru en moi et en mon potentiel de vouloir y arriver

Depuis que Diederik, membre du jury aux examens d’entrée du conservatoire de jazz, a découvert Margaux, il a été marqué par sa volonté indéfectible d’y arriver, sa capacité de travail et ce qu’elle crée autour d’elle. Il raconte cette première rencontre, lorsqu’avec David Lynx, ils ont été convaincus par le regard volontaire de Margaux. Au Conservatoire, dans la classe de Diederik, elle fédérait les musiciens, les enthousiasmait, pour réaliser des projets qu’elle menait à bien.

Margaux Vranken plonge dans la musique très tôt, en chantant dans le chœur d’enfants de la Monnaie. Elle fonde le quartet PINTO en 2012 qui propose un jazz délicat et lumineux. En 2016, elle reçoit une bourse de la Fondazione Siena Jazz et, en 2017, une bourse d’études du Berklee College of Music afin d’y poursuivre un Master.

Margaux Vranken sort chez Igloo Records son nouvel album : Songbook, dont Diederik Wissels est le directeur artistique.

En musique, il n’y a pas de maître, pas d’élève

Cette phrase de Diederik reflète bien la relation des deux complices. Entre eux, la transmission est à double sens, encore et toujours. Après Berklee, à Boston, où est également passé Diederik, Margaux continue de demander des conseils à Diederik qui, en grand professionnel, les lui donne avec bienveillance. Il est pour elle un guide, une référence, elle est pour lui une source d’inspiration.

Diederik Wissels est l’auteur d’une œuvre abondante à la fois sensible et raffinée dans la tradition d’un jazz européen marqué par la musique classique. Il est aussi connu pour ses collaborations avec le chanteur David Lynx. Ses albums (Tender Is The Night, Streams, Song Of You, The hillock songstress, From this day forward) rencontrent un franc succès critique et public à l’international.

Les choix musicaux des deux accolytes nous emmènent dans les arcanes du jazz basé sur une formation classique : Oscar Peterson, Keith Jarrett, et aussi Egberto Gismonti ou encore Nancy Wilson, une des chanteuses Jazz préférées de Margaux Vranken.