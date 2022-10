Let’s Dance, la playlist de La Dolce Vita qui a pour vocation de vous faire danser

A. CARMONA - El Ritmo Me Lleva (Rumba)

Dave Holland et Pepe Habichuela

M. DE FALLA - Danse rituelle du feu

Romain Leleu – Quintette Convergences

Luis Demetrio - Sway/¿Quién será ?

Halie Loren

F. LOEWE - My fair lady – I could have danced all night

Oscar Peterson

Frederick LOEWE - I could have danced all night/ My Fair Lady

Audrey Hepburn – BOF du film de George Cukor

D’après F. CHOPIN - Contessa Spoke "Latin" (Waltz in D flat major, Op. 64/1 "Minute")

Klazz Brothers feat. David Gazarov

Mi son cerra’o

Harold Lopez-Nussa en trio avec Ruy Adrián et le bassiste Gaston Joya

L. BERNSTEIN - America – West Side Story (extr de la BOF)

Arturo MARQUEZ - Danse No 2 (Danzon #2) pour orchestre

Gustavo Dudamel dir. Simon Bolivar Youth Orchestra of Venezuela

Dave BRUBECK - Unsquare Dance

That Man

Caro Emerald

Scott JOPLIN - Bethena

Guillaume Nouaux Trio

P.I. TCHAIKOWSKY - Danse de la fée dragée, extr de Casse-Noisette

Orchestre Philharmonique de St-Petersbourg, Youri Temirkanov

Dhun

Pandit Dulal Roy, jaltarang et Sandip Bhattacharya, tablas

Traditionnel USA - Little birdie

Sarah Jarosz et le Silk Road Ensemble

Anonyme France - Le tourdion " Quand je bois du vin clairet "

La Grande Ecurie et la Chambre du Roy, J-Cl Malgoire

Leyça

Ghalia Benali and Timnaa

D. ELLINGTON - Caravan

Rabih Abou-Khalil

Frederik SCHOYEN - Polska from Dorotea

Danish String Quartet

TRADITIONNEL France - J’ai vu le loup, le renard, le lièvre

Vincent Dumestre dir. Le Poème Harmonique

S. PROKOFIEV - Guerre et Paix, Op. 91 : Le Bal

Les Tromano

D’après KHATCHATURIAN - Sabre Dance

Andrew Sisters

E. MORRICONNE - A Tabernas (Il était une fois dans l’Ouest)

Les Tromano

J-Ph RAMEAU - Les Indes Galantes, Quatrième et nouvelle entrée "Les Sauvages" : Air des sauvages

Christophe Rousset

Gat Kirwani

Ravi Shankar et Phil Harland

William BRADE - Scottish Dance

Nils Okland – E.Seitz – Philippe Pierlot

Dance Layan Dance

Dhafer Youssef

A. KHATCHATURYAN - Masquerade

Salut Salon

J-S Bach - Partita N°2 en ré mineur BWV 1004 – IV. Giga

Amandine Beyer

Irving BERLIN - Let’s face the music and dance

Sandro Roy et le Jermaine Landsberger Trio

Irving BERLIN - Let’s face the music and dance

Sinne Eeg

Zequinha De Abreu - Tico tico

Charlie Parker Sextet

G. GERSHWIN - Shall we dance ?

Lucy Dixon

Jose TORREGROSA - Entre Dos Aguas

Paco de Lucia

Angel CABRAL - Que nadie sepa mi sufrir / Amore mis amores

Carmela, Paco Ibáñez et son orchestre

Philippe COHEN SOLAL - Diferente

Gotan Project

A PIAZZOLLA - I’ve seen that face before (Libertango)

Grace Jones

K. WEILL - Youkali Tango

- The Armadillo String Quartet

S. GAINSBOURG - La Javanaise

Madeleine Peyroux

A. KHATCHATURIAN - Danse d’Aishé (tirée du ballet "Gayaneh").

Varduhi Yeritsyan (piano), Liana Gourdjia (violon)

Candy

Guillaume Nouaux & the Clarinet Kings

Louis Prima - Just a gigolo

Ray LEMA - Human come first

Ray Lema et Laurent De Wilde