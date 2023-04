Let’s Dance : l’explosion commerciale de Bowie…

Démos en Suisse et découverte de Stevie Ray Vaughan

Bowie commence à travailler sur Let’s Dance et réalise quelques démos en Suisse lors de l’automne 82. Le style des morceaux est très différent de ce qu’il avait écrit auparavant. Tout est ici simplifié, plus direct.

Bowie souhaite s’écarter du son "synthé", new wave de l’album précédent – Scary Monsters – qu’il décrira lui-même comme "le symbole de la new wave de son époque ; depuis les synthés exubérants jusqu’à la guitare désordonnée, non-conformiste, il possédait tous les éléments qui sont, par définition, la façon jeune de faire de la musique".

Bowie souhaite éviter les expérimentations musicales des jeunes musiciens, Bowie veut, sur son prochain album, proposer quelque chose de plus mature, de plus "adulte" et surtout quelque chose qui touchera un plus large public…

Pour être certain de ne plus avoir le même son que sur ses albums précédents, Bowie écarte la plupart des musiciens qui l’accompagnaient depuis quelques années. La section rythmique composée de George Murray (basse) et Dennis Davis (batterie) est écartée, tout comme Carlos Alomar, le guitariste rythmique.

La nouvelle équipe de l’album est articulée autour du bassiste Carmine Rojas, du batteur Omar Hakim et du batteur Tony Thompson de Chic (que Nile Rodgers propose logiquement à Bowie). Autre membre de Chic présent ici, c’est le regretté Bernard Edwards, le bassiste et coproducteur du groupe qui apparaît ici également à la basse en "special guest" sur le titre "Without You". Nile Rodgers, outre la production, s’occupe aussi de l’enregistrement de la guitare rythmique.

Mais, la grande découverte de Bowie sur l’album, c’est ce formidable jeune guitariste qu’il rencontre un peu par hasard en Suisse lors du Montreux Jazz Festival et qui n’est encore que très peu connu du grand public : Stevie Ray Vaughan.

Vaughan que l’on découvre donc pour la première fois sur Let’s Dance puisque l’album de Bowie sort quelques mois avant le premier de Stevie Ray Vaughan & Double Trouble : Texas Flood.

Stevie Ray Vaughan est présent sur tout l’album et excelle notamment sur la plage titulaire, le méga tube "Let’s Dance".

Vanghan, qui, pour l’anecdote, n’appréciera pas trop de voir David Bowie jouant de la guitare dans le clip vidéo de Let’s Dance. Bowie mime le solo de guitare en donne ainsi l’illusion que c’est lui qui joue sur le titre…