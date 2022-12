"Let It Snow", "Last Christmas", "All I Want For Christmas Is You"... la grande histoire des chansons de Noël

Dans le bonus de Matin Première, Laurent Mathieu nous plonge dans la grande histoire des chansons de Noël.

Last Christmas de Wham !, Rockin' Around The Chrismas Tree de Brenda Lee, All I Want For Christmas Is You de Mariah Carey… Pourquoi chaque année, ces mêmes chansons reviennent en tête des hit-parades ?

Pour cela, il faut revenir quelques siècles en arrière. On doit l’un des premiers chants évoquant la nativité à l’Evêque de Saint-Ambroise de Milan au 4e siècle après Jésus-Christ. A ce moment-là, la doctrine catholique prend forme et l’Eglise choisit la date du 25 décembre pour fêter la naissance du Christ.

Mais c’est surtout à l’extérieur de l’Eglise que ces chants vont se développer. Le grand tournant va s’effectuer au milieu du 20e siècle. Ironie de l’histoire : on doit principalement cela à des auteurs-compositeurs d’origine juive comme Irving Berling qui compose en 1940 son célèbre White Christmas. On retrouve aussi à cette époque I’ll Be Home For Christmas de Bing Crosby en 1943, Have Yourself A Merry Little Christmas de Judy Garland en 1944 ou encore le très célèbre Let It Snow de Frank Sinatra en 1948.