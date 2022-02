Lessines, terre natale de Magritte, un parfum de Surréalisme.

Celui qui deviendra la figure de proue du Surréalisme, René Magritte, est né le 21 novembre 1898 à Lessines. Cette petite ville du Hainaut occidental a, c’est certain, exercé une influence sur l’œuvre de l’artiste et, en retour, la cité qui abrite bien des trésors, le plus fameux étant l’hôpital Notre-Dame à la Rose, vieux de plus de 7 siècles, demeure marquée par l’artiste.