Lessines : L’église Saint-Pierre se visite de la cave au jubé

"On va aller voir les caves, suivez-moi !". Gérald longe la sacristie, emprunte un petit couloir, un escalier. "Ne faites pas attention mais les caves sont un peu en désordre, on est en cours de rénovation !" Devant nous, des étagères bien garnies. "On dirait des cailloux ! Mais à bien y regarder, toutes ces pierres sont sculptées ! Ce sont des morceaux du jubé d’origine, celui du 17ème siècle, qui attendent encore d’être classées, et peut-être de retrouver une place dans l’église ? Ça n’a pas beaucoup de sens de les conserver dans les caves…"