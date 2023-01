Lessines : Hugo, 13 ans, transforme une punition en geste pour l’environnement

C’est une jolie histoire, repérée par nos confrères de l’Avenir, qui se déroule à Lessines dans le Hainaut. Après une grosse bêtise, la maman d’Hugo, 13 ans, lui demande de réfléchir à ce qu’il peut faire pour se faire pardonner.

"Maman a coupé mon téléphone et ma Playstation, nous explique Hugo. Alors j’ai réfléchi pendant la nuit. Le lendemain matin, j’ai expliqué à maman que j’avais pris la décision de nettoyer la Grand-Place de Lessines."

C’est donc armé de quelques sacs qu’Hugo s’est lancé dans le ramassage des déchets.

Depuis son bar, Florentin Schallier ne pouvait s’empêcher de se demander ce que faisait ce jeune homme : "J’ai discuté avec lui 5 minutes et j’ai pris une gifle, explique-t-il. J’ai trouvé ça tellement bien, j’ai voulu l’aider dans son entreprise alors j’ai posté un message sur les réseaux sociaux. Très vite ça a été très commenté et partagé. La commune a tout de suite offert deux pinces pour ramasser les déchets."

Surpris de cet engouement, Hugo explique pourquoi avoir choisi cette bonne action : "J’ai été très choqué par un reportage qui montrait que les vaches et d’autres animaux mangeaient parfois des bouts de canettes de soda, jetées dans les champs depuis la route. Et puis, l’un de mes amis a eu le cas. L’une de ses vaches est morte après avoir ingéré un bout de canette qui lui est resté dans la gorge."

Aujourd’hui, une solidarité s’organise autour de Hugo. Une société va lui fournir tout l’équipement nécessaire pour continuer son initiative. Dans les prochains jours, une page Facebook "Le mouvement d’Hugo" va être créée. Le but, convaincre plus de jeunes de la région et d’ailleurs de rejoindre le mouvement, et de ramasser les déchets dans l’espace publique.