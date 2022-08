Lesse : rencontre avec les "River stewards", qui protègent l’environnement et traquent les incivilités

Elles ont la vingtaine, elles sont étudiantes, et elles assument une tâche difficile depuis le début du mois de juillet : sensibiliser les promeneurs, kayakistes et autres campeurs au respect de l’environnement sur la Lesse.

Engagées par l’asbl contrat de rivière Lesse, Violaine et Dima sont "River Stewards". "Nos missions sont nombreuses, la principale étant de sensibiliser les usagers à différentes problématiques, comme le nourrissage des animaux, le bruit, les tiques et les dangers liés aux feux" explique Dima. Les stewards de rivières s’occupent également du ramassage des déchets et de l’arrachage des plantes invasives. Elles n’ont pas le pouvoir de sanctionner les mauvais comportements et doivent essentiellement compter sur la bonne volonté des gens pour accomplir leur mission.

Sur la Lesse, cette fonction existe depuis 4 ans, et est généralement bien acceptée. "Nous avons souvent un retour positif des riverains et des touristes, qui apprécient la présence de sentinelles qui gardent la rivière", explique Marie Lecomte, secrétaire de l’asbl contrat de rivière Lesse. "Pour les riverains, notamment, c’est une bonne chose, dans la période d’affluence touristique, qu’on vérifie qu’il n’y ait pas trop de bruit et que les gens s’arrêtent et se baignent dans les zones autorisées."