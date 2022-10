Lesotho : investiture du millionaire vainqueur surprise des élections

Dans un entretien avec l'AFP avant son élection, Sam Matekane, issu d'une modeste famille de paysans, affirmait vouloir relancer l'économie et les infrastructures du pays, qui compte parmi les plus pauvres de la planète, et venir à bout de la dette publique.

"Notre pays est en train de sombrer: nous, les hommes d'affaires, devons le sauver", disait-il, persuadé que diriger un gouvernement n'est pas bien différent de diriger une entreprise.

Le Lesotho a connu une longue instabilité politique marquée par une succession de coups d'Etat et d'exils forcés, et où le roi Letsie III n'a aucun pouvoir.